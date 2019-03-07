Сверстать адаптивно страницу под WP (ГидроТоркрет)

Сверстать страницу под WP

Требуется сверстать страницу для сайта, в будущем (в течение недели-двух) будут еще макеты - это проект с каталогом продукции и блогом, но т.к. заказчику нужно запускаться, верстаем сначала первую страницу.

Требования:

1. Соответветствие макету на ПК 100%

2. Адекватный адаптив (на ваше усмотрение)

3. Установка целей Яндекс Метрики

4. Настройка форм обратной связи

5. Короткие сроки (верстка должна быть готова 11-12 марта)

В приоритете исполнители, с которыми можно будет сотрудничать и далее по разработке этого сайта.

Макеты: https://yadi.sk/d/ShbSuelBfTZv4g