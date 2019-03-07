Сверстать плеер Videojs

Есть сайт, интернет-магазин, сайт на Битриксе. Сейчас текущая мобильная версия, нужно немного переверстать парочку текущих блоков, поменять блоки местами. Все элементы есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно натянуть на сайт плеер https://videojs.com/
Сама верстка вот http://work.xexnax.ru/raddio/v4/ Плеер есть в HTML в футере.
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