Сверстать плеер Videojs

HTML-версткаЗакрыт7 заявок204 просмотра
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Нужно натянуть на сайт плеер https://videojs.com/

Сама верстка вот http://work.xexnax.ru/raddio/v4/    Плеер есть в HTML в футере.

5 лет назад
CeR6eR
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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