Верстка сайта на Битрикс

Добрый день.

Необходима верстка и натяжка дизайна на cms Битрикс. Тариф оплачен.

Дизайн сайта по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=1l8C1wEXxZscvrGY3DFpKeTgP8hdfCX09

Пожалуйста, указывайте ссылки на свои аналогичные работы и стоимость за эту работу

Не указавшие стоимость работ - рассматриваться не будут, извините.

Спасибо.