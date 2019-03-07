Верстка сайта на Битрикс

Есть сайт, интернет-магазин, сайт на Битриксе. Сейчас текущая мобильная версия, нужно немного переверстать парочку текущих блоков, поменять блоки местами. Все элементы есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходима верстка и натяжка дизайна на cms Битрикс. Тариф оплачен.
Дизайн сайта по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=1l8C1wEXxZscvrGY3DFpKeTgP8hdfCX09
Пожалуйста, указывайте ссылки на свои аналогичные работы и стоимость за эту работу
Не указавшие стоимость работ - рассматриваться не будут, извините.
Спасибо.
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