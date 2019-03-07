Верстка сайта на Битрикс

HTML-версткаЗакрыт12 заявок195 просмотров
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Добрый день.

Необходима верстка и натяжка дизайна на cms Битрикс. Тариф оплачен.

Дизайн сайта по ссылке: 

https://drive.google.com/open?id=1l8C1wEXxZscvrGY3DFpKeTgP8hdfCX09

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Не указавшие стоимость работ - рассматриваться не будут, извините.

Спасибо.

Верстка сайта
5 лет назад
aleonov
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад