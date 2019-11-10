UX/UI дизайнер

Добрый день, уважаемые заказчики!

Меня зовут Александра, я UX/UI дизайнер. Опыт работы 5 лет. Работу выполняю качественно и в срок.

Готова сделать для вас дизайн сайта с нуля, редизайн сайта, сеты иконок, дизайн e-mail рассылки. Переведу ваши изображения в вектор, создам векторную иллюстрацию.

Ценю свое и ваше время, поэтому к работе приступаю после обсуждения четкого ТЗ и предоплаты 50%. Правки в разумных пределах.

Если мы будем с вами сотрудничать, предпочтительные способы связи: электронная почта и телеграмм.

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ПОЛИГРАФИЕЙ НЕ ЗАНИМАЮСЬ

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Контактные данные:

[email protected]

Мои работы можно увидеть на Behance и Dribbble

Также последние выполненные работы по ссылкам:

Дизайн и верстка — Toptenants

Дизайн и верстка — Автокомплекс «Гранд Каньон»

Дизайн — фитнес-клуб «Лидер спорт»