Добрый день, уважаемые заказчики!
Меня зовут Александра, я UX/UI дизайнер. Опыт работы 5 лет. Работу выполняю качественно и в срок.
Готова сделать для вас дизайн сайта с нуля, редизайн сайта, сеты иконок, дизайн e-mail рассылки. Переведу ваши изображения в вектор, создам векторную иллюстрацию.
Ценю свое и ваше время, поэтому к работе приступаю после обсуждения четкого ТЗ и предоплаты 50%. Правки в разумных пределах.
Если мы будем с вами сотрудничать, предпочтительные способы связи: электронная почта и телеграмм.
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ПОЛИГРАФИЕЙ НЕ ЗАНИМАЮСЬ
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Контактные данные:
Мои работы можно увидеть на Behance и Dribbble
Также последние выполненные работы по ссылкам:
Дизайн и верстка — Toptenants
Дизайн и верстка — Автокомплекс «Гранд Каньон»
Дизайн — фитнес-клуб «Лидер спорт»