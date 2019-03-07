Сверстать 2 страницы на WordPress

Здравствуйте. Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce. Техническое задание тут: https://cloud.mail.ru/public/2swo/CzDZuETGv Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ. Срок: 7-10 дней.Работа сделанная по ...