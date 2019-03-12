Сверстать лендинг по макету Pixel Perfect

Есть сайт, интернет-магазин, сайт на Битриксе. Сейчас текущая мобильная версия, нужно немного переверстать парочку текущих блоков, поменять блоки местами. Все элементы есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима верстка лендинга в соответствии с макетом пиксель в пиксель.
Макет отправлю на почту или в личном сообщении.
Бюджет и сроки фиксированы.
Студии, агентства не рассматриваются.
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