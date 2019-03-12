Сверстать лендинг по макету Pixel Perfect

$150
HTML-версткаЗавершен40 заявок318 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима верстка лендинга в соответствии с макетом пиксель в пиксель.

Макет отправлю на почту или в личном сообщении.

Бюджет и сроки фиксированы.

Студии, агентства не рассматриваются.

5 лет назад
timur-sav
31 годРумыния
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
kukharenkoser
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$150
3 дня
WMZ
Сергей добростовестно подошел к заданию: уточнил всю необходимую инофрмацию, обговорил сроки и приступил. Я результатом доволен!
Рекомендую Тимура как заказчика! Все задачи четко поставил. Постоянно поддерживали связь.