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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
5 лет назад
Сергей добростовестно подошел к заданию: уточнил всю необходимую инофрмацию, обговорил сроки и приступил. Я результатом доволен!
Ответный отзыв
Рекомендую Тимура как заказчика! Все задачи четко поставил. Постоянно поддерживали связь.
$10
10 баллов
5 лет назад
Стояла задача сделать статичную верстку 8 макетов pixel perfect. Работа выполнена объективно без погрешностей и в указанный срок. Желаю развития и рекомендую
Ответный отзыв
Без проблем сверстал по макетам заказчика и получил оплату сразу же.