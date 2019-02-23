kukharenkoser

Сергей Кухаренко kukharenkoser

 
27 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
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$150
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
timur-sav
31 годРумыния
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Сверстать лендинг по макету Pixel Perfect
Сергей добростовестно подошел к заданию: уточнил всю необходимую инофрмацию, обговорил сроки и приступил. Я результатом доволен!
Рекомендую Тимура как заказчика! Все задачи четко поставил. Постоянно поддерживали связь.
Ответный отзыв
aufimskiy
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Сверстать 8 макетов
Стояла задача сделать статичную верстку 8 макетов pixel perfect. Работа выполнена объективно без погрешностей и в указанный срок. Желаю развития и рекомендую
Без проблем сверстал по макетам заказчика и получил оплату сразу же.
Ответный отзыв