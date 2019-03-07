Требуется сверстать адаптивный сайт, декстоп и мобильную версию.

HTML-версткаЗавершен2 заявки148 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Будет 5 посадочных страниц  + 8 внутренних 

Макеты в psd формате.

Оплата поэтапно.

Исполнитель должен быть на связи в течении дня.

За более подробной информацией обращаться в личку или тг.

5 лет назад
ef1k
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Minnullin
20 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$100
7 дней
Приятно работать, думает прежде чем делает и помогает решать проблемы быстро и самостоятельно без вовлечения дизайнеров и прочих людей. Всегда на связи, много полезного насоветовал, что сразу же внедрили в сайт. Очень терпелив, столько правок повносили лишних, которых даже в ТЗ не было.В общем рекомендую всем! Будем еще работать с ним)
Очень рад что встретил такого заказчика. Адекватный, четко ставит задачи. Рекомендую!
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