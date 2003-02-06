Будет 5 посадочных страниц + 8 внутренних Макеты в psd формате. Оплата поэтапно. Исполнитель должен быть на связи в течении дня. За более подробной информацией обращаться в личку или тг.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Будет 5 посадочных страниц + 8 внутренних Макеты в psd формате. Оплата поэтапно. Исполнитель должен быть на связи в течении дня. За более подробной информацией обращаться в личку или тг.
Тематика узконаправленная, необходимо тщательно проработать эту нишу,чтоб было понимание данной сферы. Тематика: гадание, предсказание, чёрная и белая магия. Сайт должен быть сделан в современном стиле, в тематических цветах - к примеру фиолетовый,синий, чёрный. Условия следующие: вы делаете ...