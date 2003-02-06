ef1k

Тимофей Поляков ef1k

 
30 летРоссия/Волгодонск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Minnullin
20 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Требуется сверстать адаптивный сайт, декстоп и мобильную версию.
Очень рад что встретил такого заказчика. Адекватный, четко ставит задачи. Рекомендую!
Приятно работать, думает прежде чем делает и помогает решать проблемы быстро и самостоятельно без вовлечения дизайнеров и прочих людей. Всегда на связи, много полезного насоветовал, что сразу же внедрили в сайт. Очень терпелив, столько правок повносили лишних, которых даже в ТЗ не было.В общем рекомендую всем! Будем еще работать с ним)
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ksenia_artim
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать дизайн сайта,на тему: гаданий,предсказаний.
Очень приятный и адекватный заказчик, Постоянно онлайн. Проект прошел на одном дыхании. Спасибо :)
Работать с Ксенией легко. Любое разумное количество правок, аккуратность и оперативность. С первого раза добились нужного результата)) Главное, не видишь фраз в общение вроде "этого не было в ТЗ" или "вы сами не знаете чего хотите". Спасибо за терпение! Всем рекомендую!)
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