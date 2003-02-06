Приятно работать, думает прежде чем делает и помогает решать проблемы быстро и самостоятельно без вовлечения дизайнеров и прочих людей. Всегда на связи, много полезного насоветовал, что сразу же внедрили в сайт. Очень терпелив, столько правок повносили лишних, которых даже в ТЗ не было.В общем рекомендую всем! Будем еще работать с ним)