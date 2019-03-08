Нужно натянуть на сайт плеер https://videojs.com/ Сама верстка вот http://work.xexnax.ru/raddio/v4/ Плеер есть в HTML в футере.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте WP на странице контакты сделать форму
Смотрите пример (прикрепил картинку)
Если нужно скину сайт где эта форма реализована
Мне начали делать, но не доделали
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