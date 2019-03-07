Верстка и натяжка на движок WP типовых страниц сайта по psd

HTML-версткаЗакрыт12 заявок255 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

·       Настроить тему и шаблоны страниц сайта для отображения типовых страниц сайта в полном соответствии с дизайн макетом.

·       Cайт должен быть адаптивным и кроссбраузерным.

·       Структура и функционал страниц должны соответствовать прототипу и техническому заданию.

·       Все активные элементы – согласно UI kit

кто заинтересован, пишите вышлю подробное ТЗ и прототип

5 лет назад
barkyd
50 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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