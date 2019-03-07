HTML/CSS Пример шаблона

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Есть сайт rem16.ru Сайт на движке WordPress. Почти вся работа закончена. Но специалист, который выполнил заказ, никак не хочет внести последние правки. Поэтому ищем нового исполнителя. [b][i]Правки на сайт (десктопная версия):[/i][/b] [b]Блок №1 (первый экран) [i]1.[/i][/b] "Выпадающее меню-гамбургер" сделать, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен современный пример либо дизайн шаблона страницы, при котором вверху отображается крупный заголовок с кратким текстом предложения (например тур в другую страну), а ниже идут слайды. Каждый слайд это большая фото, растянутая на весь экран, с описанием текущего дня. При скролле вниз должно происходить листание, а справа видно какой именно день открыт. В качестве одного из фото (например первого) может быть вставлено видео.
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