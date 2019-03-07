HTML/CSS Пример шаблона

HTML-версткаЗакрыт9 заявок214 просмотров
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Нужен  современный пример либо дизайн  шаблона страницы, при котором вверху отображается крупный заголовок с кратким текстом предложения (например тур в другую страну), а ниже идут слайды. Каждый слайд это большая фото, растянутая на весь экран, с описанием текущего дня. При скролле вниз должно происходить листание, а справа видно какой именно день открыт. В качестве одного из фото (например первого) может быть вставлено видео.

HTMLCSS
5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад