HTML/CSS Пример шаблона

Нужен современный пример либо дизайн шаблона страницы, при котором вверху отображается крупный заголовок с кратким текстом предложения (например тур в другую страну), а ниже идут слайды. Каждый слайд это большая фото, растянутая на весь экран, с описанием текущего дня. При скролле вниз должно происходить листание, а справа видно какой именно день открыт. В качестве одного из фото (например первого) может быть вставлено видео.