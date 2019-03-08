Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Есть сайт rem16.ru Сайт на движке WordPress. Почти вся работа закончена. Но специалист, который выполнил заказ, никак не хочет внести последние правки. Поэтому ищем нового исполнителя. [b][i]Правки на сайт (десктопная версия):[/i][/b] [b]Блок №1 (первый экран) [i]1.[/i][/b] "Выпадающее меню-гамбургер" сделать, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать пример двух Турбо-страниц для Яндекса для имеющегося сайта.
Все тз состоит в том, чтобы изучить документацию Яндекса по Турбо страницам и сверстать текст статьи в блоге в нужном формате. Точно так же преобразовать главную.
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