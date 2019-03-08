Сделать пример двух Турбо-страниц для Яндекса для имеющегося сайта.

Все тз состоит в том, чтобы изучить документацию Яндекса по Турбо страницам и сверстать текст статьи в блоге в нужном формате. Точно так же преобразовать главную.