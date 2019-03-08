Вёрстка страницы + допилить функционал магазина на вордпресс

Добрый день! Необходимо строку с селектами переверстать и добавить адаптива: Сейчас выглядит вот так: http://prntscr.com/muz5vh Вот тестовый сервер: caraudios.ru А должна бы так (с обводкой и по ширине экрана): [url=http://prntscr.com/mu0yah]http://prntscr.com/mu0yah[/url] И вот так в адаптиве: [url=http://prntscr.com/mu0yq9]http://prntscr.com/mu0yq9 [/url]