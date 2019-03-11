Переверстать строку

HTML-версткаЗавершен5 заявок187 просмотров
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Добрый день!

Необходимо строку с селектами переверстать и добавить адаптива: 

Сейчас выглядит вот так: http://prntscr.com/muz5vh

Вот тестовый сервер: caraudios.ru

А должна бы так (с обводкой и по ширине экрана): 

http://prntscr.com/mu0yah

И вот так в адаптиве: 

http://prntscr.com/mu0yq9

5 лет назад
mike_kozyakov
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
maximentuss
Максим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад
5 лет назад
$3
1 день
WMZ
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Все отлично!
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