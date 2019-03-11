Переверстать строку

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Есть сайт rem16.ru Сайт на движке WordPress. Почти вся работа закончена. Но специалист, который выполнил заказ, никак не хочет внести последние правки. Поэтому ищем нового исполнителя. [b][i]Правки на сайт (десктопная версия):[/i][/b] [b]Блок №1 (первый экран) [i]1.[/i][/b] "Выпадающее меню-гамбургер" сделать, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо строку с селектами переверстать и добавить адаптива:
Сейчас выглядит вот так: http://prntscr.com/muz5vh
Вот тестовый сервер: caraudios.ru
А должна бы так (с обводкой и по ширине экрана):
И вот так в адаптиве:
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