Переверстать строку

Добрый день!

Необходимо строку с селектами переверстать и добавить адаптива:

Сейчас выглядит вот так: http://prntscr.com/muz5vh

Вот тестовый сервер: caraudios.ru

А должна бы так (с обводкой и по ширине экрана):

http://prntscr.com/mu0yah

И вот так в адаптиве:

http://prntscr.com/mu0yq9