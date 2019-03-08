Внести правки в верстку лендинга на wordpress

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры.

Есть сайт rem16.ru

Сайт на движке WordPress.

Почти вся работа закончена. Но специалист, который выполнил заказ, никак не хочет внести последние правки.

Поэтому ищем нового исполнителя.

Правки на сайт (десктопная версия):

Блок №1 (первый экран)

1. "Выпадающее меню-гамбургер" сделать, как на сайте http://yugstr.com (http://prntscr.com/mqbwxs). Один в один по размерам, единственное отличие шрифт использовать наш.

2.Сверху где кнопка меню под телефоном "вызвать замерщика" сделать подчеркивание как на макете (https://prnt.sc/mqbyp8)

3. Верхнее меню должно закрепляться при прокрутке вниз.

Блок №2 (услуги и цены)1. Где"цены на разовые услуги" кнопка "Заказать" - сделать нижнее подчеркивание как на макете.

2. Тень, где "цены на разовые услуги" - при наведение на строку сделать как на макете. Сейчас тень только по бокам блока, а должна еще и снизу быть.

Блок №3 (портфолио работ)1. Фотки не получается увеличить, изначально перед началом обговаривали что берем за основу сайт ([url=https://checklink.mail.ru/proxy?es=8RA180nxhrhH3lX7SncMbyaf8Zbeykk5SrO2VllJzXU%3D&egid=hlY9QKN8SV1W25rWtxvUKDcH27vWCuPjNV0rlb40mFg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252F%3C!--noindex--%3Ewww.byuro-remonta.ru">www.byuro-remonta.ru&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=fd1ebc3a50799981">www.byuro-remonta.ru),

там также как и на Бюро Ремонта, фотка увеличивается, и стрелки в право влево и крестик сверху, точь в точь как на сайте бюро ремонта

2. Кнопка "Показать еще" не открывает остальные галереи и подчеркивания нет на кнопке как на макете.

Правки на сайт (адаптивная версия)

1. Записал видео - в нем последние замечания

https://www.useloom.com/share/0ca99e9019654a09b2a16f8fbfeb2743

Работы осталось немного, толковому специалисту работы на несколько часов максимум.

Предлагайте свои сроки и стоимость.