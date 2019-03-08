HTML / CSS Lozy Load для картинок

В статьях блока есть картинки и немало. Движок самопис. По сути шапка, футер и сами статьи. Нужно придумать простой код JS, который можно внедрить в шапку сайта, чтобы картинки начали загружаться не сразу все браузером, а поэтапно, по мере прокрутки статьи вниз. Кроме того, способ не должен помешать гуглу индексировать контент блога, в частности картинки. Желательно то как-то проверить.