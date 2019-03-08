HTML / CSS Lozy Load для картинок

Сайт http://kidsloftcafe.ru/ - Необходимо доверстать блок на главной странице (скрин – главная) - Изменить внешний вид навигации в шапке (скрин подменю 12) - Сверстать страницу каталога товаров с появляющимся лайтбоксом (скрин – "8 категории" + скрин "8 категория ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В статьях блока есть картинки и немало. Движок самопис. По сути шапка, футер и сами статьи. Нужно придумать простой код JS, который можно внедрить в шапку сайта, чтобы картинки начали загружаться не сразу все браузером, а поэтапно, по мере прокрутки статьи вниз. Кроме того, способ не должен помешать гуглу индексировать контент блога, в частности картинки. Желательно то как-то проверить.
- Похожие заказы
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сверстать из .sketch файла 4 страницы: логин, регистрация, личный кабинет, попап. Десктопная и мобильная версии. Для верстки можно использовать bootstrap 4.3.1 и scss. Срок – 1 день.Завершен5 лет назад
- $30
Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Есть сайт rem16.ru Сайт на движке WordPress. Почти вся работа закончена. Но специалист, который выполнил заказ, никак не хочет внести последние правки. Поэтому ищем нового исполнителя. [i]Правки на сайт (десктопная версия):[/i] Блок №1 (первый экран) [i]1.[/i] "Выпадающее меню-гамбургер" сделать, ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо строку с селектами переверстать и добавить адаптива: Сейчас выглядит вот так: http://prntscr.com/muz5vh Вот тестовый сервер: caraudios.ru А должна бы так (с обводкой и по ширине экрана): [url=http://prntscr.com/mu0yah]http://prntscr.com/mu0yah[/url] И вот так в адаптиве: [url=http://prntscr.com/mu0yq9]http://prntscr.com/mu0yq9 [/url]Завершен5 лет назад
- $5
Сделать пример двух Турбо-страниц для Яндекса для имеющегося сайта. Все тз состоит в том, чтобы изучить документацию Яндекса по Турбо страницам и сверстать текст статьи в блоге в нужном формате. Точно так же преобразовать главную.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть косяк маленький - http://yugspecstroy.ru/ баннер на мобильной криво размещается. И нужно потом на пк и мобиле разместить на страницах http://yugspecstroy.ru/kompleksy/park-ostrovskogo-2/ , http://yugspecstroy.ru/kompleksy/park-ostrovskogo/ и http://yugspecstroy.ru/kompleksy/gorizont/ (мы отрисовали отдельно баннер для пк и отдельно для моб)HTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен современный пример либо дизайн шаблона страницы, при котором вверху отображается крупный заголовок с кратким текстом предложения (например тур в другую страну), а ниже идут слайды. Каждый слайд это большая фото, растянутая на весь экран, ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад
Будет 5 посадочных страниц + 8 внутренних Макеты в psd формате. Оплата поэтапно. Исполнитель должен быть на связи в течении дня. За более подробной информацией обращаться в личку или тг.Завершен5 лет назад
Добрый день! Для сайта нужно сверстать 12 страниц плюс Окна. тз и подробности в личку пишите с Понедельника в заявке укажите ссылку на ваши работы Оплата - договорная Сроки - за Пт-сб-всHTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад
На сайте WP на странице контакты сделать форму Смотрите пример (прикрепил картинку) Если нужно скину сайт где эта форма реализована Мне начали делать, но не доделалиЗавершен5 лет назад