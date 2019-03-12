Тилда сделать карточку товара

Всем привет. Нужен программист который работает с тилда.

Нужно на моем сайте сделать карточку товара по примеру.

Пример как нужно https://brus-bany.ru/bani-iz-brusa/kupit-banya-iz-brusa-2x4m-s-terrasoi-1x2-5m-tula

Мой сайт Negastroy.ru

Бюджет не большой но работа на перспективу так как по мимо этого еще будет работа по доработки этого же сайта.