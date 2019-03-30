Сверстать лендинг на WP

HTML-версткаЗавершен25 заявок308 просмотров
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Нужно сверстать лендинг на WP длиной на 5-6 экранов. Подробнее обсудим по макетам в переписке. С вас требуется портфолио и примерные цены.

5 лет назад
andrey784
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
fooster
25 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$40
9 дней
WMZ
Хоть сроки и очень затянуты, но качество работы на высоте.
Хороший заказчик!
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