Доработка шаблона для рулетки с PSD-макетов

HTML-версткаЗакрыт3 заявки160 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо сделать верстку для рулетки, сложного ничего нет. Есть шаблоны страниц, нужно изменять расположение, цвета, размеры.

Сделал бы сам, но не будет времени на back-end.

Оставляйте свои контакты (лучше всего Telegram), обсудим сроки, цену и скину ТЗ.

5 лет назад
xw1ndx
22 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
morozovdesignz
Евгений 
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-4)
5 лет назад
$50
14 дней
Скинул 25$, игнорирует. Работу выполнять не начинал.
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