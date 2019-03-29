Верстка(правки)

Привет всем! Если LP страница, с формой регистрации. И установленный движок WP (а LP является главной страницей), нужно данную форму сделать работоспособной. + На странице авторизации, есть такая же форма входа - с ней аналогично... Цену вопроса прошу указывать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны небольшие правки в верстке
ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1i5KDpjrxZkyrydQmTn0EbcSQ9wcpmRF6yEzSogLI3JU/edit?usp=sharing
Верстку прикрепил.
Условия работы:
Пост оплата, показываете работу(на своем сервере или через тим вивер) потом оплачиваю, потом скидываете верстку.
Сроки и цену жду от исполнителя
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