Нужно скопировать вёрстку одной страницы для размещения на новом домене. Для этого нужно учесть все пути (сделать их относительными) и проверить работоспособность скриптов и правильную загрузку всех подключаемых ресурсов. Также заменить часть текста (номер и адрес) на другой.

Дополнительно попрошу вас обновить атрибуты name в формах и дописать небольшой js-скрипт (я дам готовый) для каждой из форм.

Этот проект идеально вам подойдёт, если вы знаете HTML хотя бы на базовом уровне. Не против поработать с новичками, кому хочется стартовать карьеру на этом сайте и кому нужны завершённые проекты и отзывы от заказчиков.

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