Необходимо на JavaScript сделать похожий на https://alvarotrigo.com/fullPage/функционал, а именно чтобы колесиком мышки можно было листать слайды. Больше ничего не требуется. Не хотим использовать скрипт по ссылке, т.к. есть много лишнего функционала. ...
Нужно создать после нажатия Buy now 2 страницы оплаты на английском и
Нужно создать после нажатия Buy now 2 страницы оплаты на английском и русском языках с информацией о покупателе,после создания в админ панель должны писаться заказы с информацией об человеке,с возможностью удаления этих заказов с информацией чтобы не забивалась память. Это должны быть промежуточные страницы между сайтом и платежкой.Естевственно нужно связать эти страницы с платежкой.Чтобы все работало и покупалось.Еще важный момент:т.к. я еще не знаю какую валюту одобрит платежка нужно чтобы цена и валюта на этих страницах менялась в зависимости от того какую я цену выставлю и какую валюту на своем сайте.Также я должен видеть на какой срок клиент приобрел подписку.Примерный образец есть,также набросал изменения которые надо сделать.Сайт на laravel.Можно и желательно новичка на этом фрилансе(сайте) но того кто точно уверен что справиться с задачей.Спасибо.
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