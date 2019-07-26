Нужно создать после нажатия Buy now 2 страницы оплаты на английском и русском языках с информацией о покупателе,после создания в админ панель должны писаться заказы с информацией об человеке,с возможностью удаления этих заказов с информацией чтобы не забивалась память. Это должны быть промежуточные страницы между сайтом и платежкой.Естевственно нужно связать эти страницы с платежкой.Чтобы все работало и покупалось.Еще важный момент:т.к. я еще не знаю какую валюту одобрит платежка нужно чтобы цена и валюта на этих страницах менялась в зависимости от того какую я цену выставлю и какую валюту на своем сайте.Также я должен видеть на какой срок клиент приобрел подписку.Примерный образец есть,также набросал изменения которые надо сделать.Сайт на laravel.Можно и желательно новичка на этом фрилансе(сайте) но того кто точно уверен что справиться с задачей.Спасибо.