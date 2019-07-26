Доработка функционала cs-cart

$24
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка127 просмотров

Добавить попап слой и кнопку заказа

6 лет назад
Igoreshka777
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

barsentiy
Арсентий 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
6 лет назад
$24
2 дня
Escrow
Всё быстро и четко. Все просьбы и пожелания выполнены безукоризненно. Рекомендую!
Все по делу

Заявки фрилансеров

barsentiy
Арсентий 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
6 лет назад