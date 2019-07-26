Проект на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок171 просмотр

Для проекта требуется разработчик с опытом, работающий на wordpress. Необходимо сделать программную часть сайта на Wordpress 5.0.  

Верстка есть готовая. 

Обязательно нужно будет выполнить следующий функционал: 

1) Должен быть визуальный конструктор всех блоков 

2) Парсинг новостей с других сайтов 

3) Блог будет делиться на различные рубрики (подборки) 

4) Будут мероприятия, будут как свои, просто заполняться, также с нескольких ресурсов их необходимо будет парсить.  

5) Необходимо будет реализовать для Блога статистику по ком-ям к статье на facebook, т.е. подтягивать на сайт кол-во комментариев к аналогичной статье, и аналогично с лайками на репостнутых статьях, нужно их подсчитывать и выводить на сайте. 

6) Комментарии к блогу и функции поделиться в соц. сетях ко всем страницам 

7) Подписка на статьи и новости 

8) Управление баннерами 

9) Кол-во просмотров материалов на сайте (пока каждой статье в блоге и новости) 

10) Теги и фильтрацию по ним 

11) Поиск простой и расширенный по разделам сайта 

12) Различные формы заявок и форм (на сотрудничество, клиентам, вопросы, консультации и т.д.) 

Детальное ТЗ вышлем напрямую откликнувшимся. Оплату тоже обсуждаем индивидуально. 

WordPress
6 лет назад
fzhelibafil
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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