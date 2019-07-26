Проект на Wordpress

Для проекта требуется разработчик с опытом, работающий на wordpress. Необходимо сделать программную часть сайта на Wordpress 5.0.

Верстка есть готовая.

Обязательно нужно будет выполнить следующий функционал:

1) Должен быть визуальный конструктор всех блоков

2) Парсинг новостей с других сайтов

3) Блог будет делиться на различные рубрики (подборки)

4) Будут мероприятия, будут как свои, просто заполняться, также с нескольких ресурсов их необходимо будет парсить.

5) Необходимо будет реализовать для Блога статистику по ком-ям к статье на facebook, т.е. подтягивать на сайт кол-во комментариев к аналогичной статье, и аналогично с лайками на репостнутых статьях, нужно их подсчитывать и выводить на сайте.

6) Комментарии к блогу и функции поделиться в соц. сетях ко всем страницам

7) Подписка на статьи и новости

8) Управление баннерами

9) Кол-во просмотров материалов на сайте (пока каждой статье в блоге и новости)

10) Теги и фильтрацию по ним

11) Поиск простой и расширенный по разделам сайта

12) Различные формы заявок и форм (на сотрудничество, клиентам, вопросы, консультации и т.д.)

Детальное ТЗ вышлем напрямую откликнувшимся. Оплату тоже обсуждаем индивидуально.