Необходимо на JavaScript сделать похожий на https://alvarotrigo.com/fullPage/функционал, а именно чтобы колесиком мышки можно было листать слайды. Больше ничего не требуется. Не хотим использовать скрипт по ссылке, т.к. есть много лишнего функционала. ...
Проект на Wordpress
Для проекта требуется разработчик с опытом, работающий на wordpress. Необходимо сделать программную часть сайта на Wordpress 5.0.
Верстка есть готовая.
Обязательно нужно будет выполнить следующий функционал:
1) Должен быть визуальный конструктор всех блоков
2) Парсинг новостей с других сайтов
3) Блог будет делиться на различные рубрики (подборки)
4) Будут мероприятия, будут как свои, просто заполняться, также с нескольких ресурсов их необходимо будет парсить.
5) Необходимо будет реализовать для Блога статистику по ком-ям к статье на facebook, т.е. подтягивать на сайт кол-во комментариев к аналогичной статье, и аналогично с лайками на репостнутых статьях, нужно их подсчитывать и выводить на сайте.
6) Комментарии к блогу и функции поделиться в соц. сетях ко всем страницам
7) Подписка на статьи и новости
8) Управление баннерами
9) Кол-во просмотров материалов на сайте (пока каждой статье в блоге и новости)
10) Теги и фильтрацию по ним
11) Поиск простой и расширенный по разделам сайта
12) Различные формы заявок и форм (на сотрудничество, клиентам, вопросы, консультации и т.д.)
Детальное ТЗ вышлем напрямую откликнувшимся. Оплату тоже обсуждаем индивидуально.
Заявки фрилансеров
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