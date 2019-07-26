Разработка платёжного модуля для OpenCart

В админке CMS, в форме настройки модуля вводится 2 параметра:

* Строка ID магазина из системы-эвайринга (строка до 32 символов)

* Строка приватного ключа из системы-эвайринга (строка до 128 символов)

Страница оплаты: вывод этой страницы в на сайте магазина.

Формат адреса страницы оплаты:

https:// payment . online /p/[ShopID]/[OrderID]/[Amount]/[Hash]

Где:

* ShopID – id магазина из системы-эвайринга (регистронезависимое)

* OrderID – номер ордера из интернет-магазина/CMS (латиница без спец.символов и пробелов, регистронезависимое)

* Amount – число, сумма по ордера (дробная часть через символ "." точка)

* Hash – подпись ордера(регистронезависимое), формируется на стороне интернет-магазина (CMS). Пример на php: ```$Hash = md5($PrivKey.";".$OrderID.";".$Amount);```

Скрипт для приема/обработки информации с системы-эвайринга (webhook).

Система передаёт следующую информацию в формате JSON:

```

{

"order_id": "fd-1240",

"status": "executed"

}

```

Где:

* order_id – номер ордера из интернет-магазина

* status – может быть:

* * "executed" – выполнен

* * "opened" – открыт, не исполнен, в ожидание

* * "canceled" – отменен

* * "error#1023" – ошибка, через # номер ошибки

При отмене ордера в интернет-магазине должно срабатывать событие для отмены ордера в системе-эвайринга (/api/v1/cancelorder).

В админке интернет-магазина у ордера(заказа) должна быть кнопка ручной проверки статуса ордера в системе-эвайринга (/api/v1/checkorder).

API системы-эвайринга:

* /api/v1/checkorder/[ShopID]/[OrderID] – проверка состояние ордера, ручная проверка для CMS

* * Возвращаемые данные в JSON:

* * {"status": "opened"}

* * значения 'status' смотрите выше.

* /api/v1/cancelorder/[ShopID]/[OrderID]/[Hash] – отменить Ордер (из *.CMS)

* * Возвращаемые данные в JSON:

* * {"status": "canceled"}

* * значения 'status' может быть: закрыт->"canceled" или ошибка с номером её->"error#1234"