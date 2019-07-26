Разработка платёжного модуля для OpenCart

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В админке CMS, в форме настройки модуля вводится 2 параметра: 

* Строка ID магазина из системы-эвайринга (строка до 32 символов) 

* Строка приватного ключа из системы-эвайринга (строка до 128 символов) 

Страница оплаты: вывод этой страницы в на сайте магазина. 

Формат адреса страницы оплаты: 

https:// payment . online /p/[ShopID]/[OrderID]/[Amount]/[Hash] 

Где: 

* ShopID – id магазина из системы-эвайринга (регистронезависимое) 

* OrderID – номер ордера из интернет-магазина/CMS (латиница без спец.символов и пробелов, регистронезависимое) 

* Amount – число, сумма по ордера (дробная часть через символ "." точка) 

* Hash – подпись ордера(регистронезависимое), формируется на стороне интернет-магазина (CMS). Пример на php: ```$Hash = md5($PrivKey.";".$OrderID.";".$Amount);``` 

Скрипт для приема/обработки информации с системы-эвайринга (webhook). 

Система передаёт следующую информацию в формате JSON: 

``` 

"order_id": "fd-1240", 

"status": "executed" 

``` 

Где: 

* order_id – номер ордера из интернет-магазина 

* status – может быть: 

* * "executed" – выполнен 

* * "opened" – открыт, не исполнен, в ожидание 

* * "canceled" – отменен 

* * "error#1023" – ошибка, через # номер ошибки 

При отмене ордера в интернет-магазине должно срабатывать событие для отмены ордера в системе-эвайринга (/api/v1/cancelorder). 

В админке интернет-магазина у ордера(заказа) должна быть кнопка ручной проверки статуса ордера в системе-эвайринга (/api/v1/checkorder). 

API системы-эвайринга: 

* /api/v1/checkorder/[ShopID]/[OrderID] – проверка состояние ордера, ручная проверка для CMS 

* * Возвращаемые данные в JSON: 

* * {"status": "opened"} 

* * значения 'status' смотрите выше. 

* /api/v1/cancelorder/[ShopID]/[OrderID]/[Hash] – отменить Ордер (из *.CMS) 

* * Возвращаемые данные в JSON: 

* * {"status": "canceled"} 

* * значения 'status' может быть: закрыт->"canceled" или ошибка с номером её->"error#1234"

OpencartPHP
6 лет назад
dmitrievdeniss
Денис 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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