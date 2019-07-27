Сайт уже есть на Wordpress,но он не закончен,возникает вопрос,дорабатывать его на WP или сменить шаблон на более более подходящий для реализации. . www.adrenalinemoney .com Тематика проекта Гемблинг Требуется уверенный программист,которому под силу реализовать ...
Доработка сайта
Имеется сайт (на Джумле) по продаже товаров. Требуется доработать файл выгрузки товаров на сайт. Есть таблица выгрузки не работает экспорт файла на сайт. Файл открывается при помощи OpenOffice .
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