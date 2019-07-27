Доработка сайта

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Закрыт7 заявок187 просмотров

Имеется сайт (на Джумле) по продаже товаров. Требуется доработать файл выгрузки товаров на сайт. Есть таблица выгрузки не работает экспорт файла на сайт. Файл открывается при помощи OpenOffice .

Joomla
6 лет назад
guest_14966692100159
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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