Нужно сделать доработки по сайту сделать работоспособным его

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки226 просмотров

Нужно сделать доработки по сайту сделать работоспособным его 

Сам сайт https://wedding-lily.ru/ 

Он плохо грузился, нам человек исправил немного его, отключил ненужные плагины сделал миниатюры меньше что нам не нравится Мы перешли на более скоростной хостинг  Решили попробывать 

И ещё он отключил обновления WPBakery Page Builder т. к. потом начинаются проблемы с ошибками, то одно исчезнет, то другое 

Жду от вас список доработок по сайту какие предложите чтобы работал оптимизированно и добавить может функционал доработать сайт на баги 

Жду от вас правку и сразу цену и сроки на правку 

Спасибо заранее!

6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Belyanskiy
Кирилл 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов(-2)
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Очень доволен сотрудничеством. Несмотря на выяснившиеся по ходу доп проблемы, все было сделано в результате в лучшем виде. Что особенно порадовало, что всегда на связи и всегда идет на встречу. Рекомендую Все отлично! Спасибо большое будем дальше сотрудничать
Отличный заказчик, быстро отвечает, хорошо описывает поставленную задачу, буду рад сотрудничать и вам советую!

Заявки фрилансеров

Belyanskiy
Кирилл 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов(-2)
6 лет назад

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