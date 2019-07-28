Нужно сделать доработки по сайту сделать работоспособным его

Сам сайт https://wedding-lily.ru/

Он плохо грузился, нам человек исправил немного его, отключил ненужные плагины сделал миниатюры меньше что нам не нравится Мы перешли на более скоростной хостинг Решили попробывать

И ещё он отключил обновления WPBakery Page Builder т. к. потом начинаются проблемы с ошибками, то одно исчезнет, то другое

Жду от вас список доработок по сайту какие предложите чтобы работал оптимизированно и добавить может функционал доработать сайт на баги

Жду от вас правку и сразу цену и сроки на правку

Спасибо заранее!