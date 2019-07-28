Требуется Middle PHP Developer

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок185 просмотров

Требуется Middle PHP Developer на почасовой основе для работы над проектом и работы на различными задачами.

Занятость 60-80 часов в месяц.

На связи желательно быть с 10 и до 19.00 по Киеву.

Очень желательно знание работы Facebook, вернее интеграции с Facebook.

Задачи на нашем GitLab, делать в течении дня.

Команды и студии не интересны.

Обязательно! Если вы не можете работать постоянно, и намерены пропадать, то не стоит писать нам.

PHP
6 лет назад
valsha
43 года
7 лет в сервисе
Был
год назад

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