Требуется Middle PHP Developer на почасовой основе для работы над проектом и работы на различными задачами.

Занятость 60-80 часов в месяц.

На связи желательно быть с 10 и до 19.00 по Киеву.

Очень желательно знание работы Facebook, вернее интеграции с Facebook.

Задачи на нашем GitLab, делать в течении дня.

Команды и студии не интересны.

Обязательно! Если вы не можете работать постоянно, и намерены пропадать, то не стоит писать нам.