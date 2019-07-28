сделать вывод заголовка страницы и индивидуального текста к странице с фильтрами. На странице с применненым фильтром должен изменяться заголовок он формируется как Название раздела + фильтры. Например на странице “качели” применяем фильтр biland2019.fox-it.com.ua/product/playgrounds/swing-playgrounds/?filter_tip=swing-on-chains&query_type_tip=or&filter_quantity=too ...
Нужно создать кабинет для криптофонда
Нужно создать кабинет для криптофонда
Уровни инвесторов
Отчисления и выплаты через eth или btc
В идеале купить хотелось бы готовый скрипт или переделать существующий
Заявки фрилансеров
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