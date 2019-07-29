Доработка сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок151 просмотр

Есть несколько пунктов на доработку сайта на CMS Wordpress.    

изменить блоки

поправить кнопки

правки в мобильной версии

установка целей яндекс метрики

и прочее

WordPress
6 лет назад
danilovvasiliy
Василий 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров