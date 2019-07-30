- Необходимо сделать так, чтобы через админку сайта дублировался товар на другой сайт с некоторыми изменениями - Осуществить возможность редактирования товара 2 сайтa (либо в админке 1 сайта опенкарт, либо на 2 ...
Доработка скрипта парсинга на nodejs
Необходимо доработать скрипт парсинга. Скрипт заходит в гугл, вводит запрос, ищет сайты по заданному шаблону, переходит на сайты и скачивает данные. Сам скрипт готов и работает, необходимо подправить некоторые моменты
1) Добавить антикапчу для гугла - подойдет любой сервис, главное чтобы работало. В текущей версии есть привязка к антикапче, можно доработать и использовать ее если это будет проще. Главное чтобы капча разгадывалась и процесс возобновлялся
2) Исправить работу для мобильной версии парсера - в качестве входного параметра передается user agent. при работе с мобильной версией скрипт не кликает на кнопку поиска и не переходит на следующие страницы - возможно решается банальным выставлением нужных правил тегов, это нужно изучить
Чистый код не важен, главное подправить
В прикреплении скрипт , запустить его не удасться т.к. нету необходимых пакетов, но этого достаточно для первичного изучения и оценки. Пакеты я скину исполнителю и покажу как устанавливать - это займет пару минут..
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