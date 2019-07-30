Доработка скрипта парсинга на nodejs

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки219 просмотров

Необходимо доработать скрипт парсинга.  Скрипт заходит в гугл, вводит запрос, ищет сайты по заданному шаблону, переходит на сайты и скачивает данные. Сам скрипт готов и работает,  необходимо подправить некоторые моменты

1) Добавить антикапчу для гугла - подойдет любой сервис, главное чтобы работало. В текущей версии есть привязка к антикапче, можно доработать и использовать ее если это будет проще. Главное чтобы капча разгадывалась и процесс возобновлялся 

2) Исправить работу для мобильной версии парсера - в качестве входного параметра передается user agent. при работе с мобильной версией скрипт не кликает на кнопку поиска и не переходит на следующие страницы - возможно решается банальным выставлением нужных правил тегов, это нужно изучить

Чистый код не важен, главное подправить

В прикреплении скрипт , запустить его не удасться т.к. нету необходимых пакетов,  но этого достаточно для первичного изучения и оценки. Пакеты я скину исполнителю и покажу как устанавливать - это займет пару минут..

Предлагайте ваши цены, сроки  

Node.js
6 лет назад
guest_14990861541357
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

denis1486
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$40
3 дня
Спасибо, все работает!
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

denis1486
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад

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