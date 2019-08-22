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Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
5 лет назад
Opencart
в целом все сделано но шаг влево шаг вправо может быть осмечен дополнительно
Ответный отзыв
Оплата вовремя и в полном объеме
$30
10 баллов
5 лет назад
OpencartPHP
Оперативно выполнил, всё в порядке, рекомендую
Ответный отзыв
Задачи поставлены четко и понятно. Оплата вовремя и полностью. Рекомендую!
$10
9 баллов
6 лет назад
Opencart
Работа сделана очень быстро, пожелания учтены и доработаны.
Ответный отзыв
Задачи поставлены четко и понятно. Оплата вовремя и в полном объеме. Рекомендую
$45
10 баллов
6 лет назад
Opencart
Евгений сделал все что требовалось по ТЗ качественно и в сроки, рекомендую к сотрудничеству и сам его продолжу.
Ответный отзыв
Все задачи поставлены четко и понятно. Оплата вовремя. Всем рекомендую сотрудничество