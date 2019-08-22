kashyn

Евгений kashyn

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Занимаюсь веб-разработкой больше 10 лет
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$10
9 баллов
5 лет назад
Настроить модуль Simple 4.9.7 для сайта Opencart.
Opencart
в целом все сделано но шаг влево шаг вправо может быть осмечен дополнительно
Оплата вовремя и в полном объеме
Ответный отзыв
einkristall
Георгий 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Устранить ошибку сайта на OpenCart, не работают модули
OpencartPHP
Оперативно выполнил, всё в порядке, рекомендую
Задачи поставлены четко и понятно. Оплата вовремя и полностью. Рекомендую!
Ответный отзыв
tihoidar2
52 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
$10
9 баллов
6 лет назад
Модуль Google Merchant - генератор XML фида для Google Merchant
Opencart
Работа сделана очень быстро, пожелания учтены и доработаны.
Задачи поставлены четко и понятно. Оплата вовремя и в полном объеме. Рекомендую
Ответный отзыв
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Доработка сайта на Opencart
Opencart
Евгений сделал все что требовалось по ТЗ качественно и в сроки, рекомендую к сотрудничеству и сам его продолжу.
Все задачи поставлены четко и понятно. Оплата вовремя. Всем рекомендую сотрудничество
Ответный отзыв