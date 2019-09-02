Задача включает настройку динамического маркетинга в Facebook: создание рекламного аккаунта, настройка пикселя, подключение каталога и таргетинга. Ожидается квалифицированный подход и внимание к деталям для успешного запуска рекламной кампании.
- $150Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрытгод назад
Интернет-магазин на java: https://superliga.com.ua Необходимо создать код отслеживания событий: нажатие кнопки "В корзину", "Купить в 1 клик" и просмотра корзины для передачи данных в Google аналитику.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо сделать баннер на стену в офисе, размер 160см*225см. Тематика у нас спортивный интернет-магазин superliga.com.ua для игровых видов спорта. Основные направления - товары для волейбола, бега, футбола. Mizuno,Asics, Mikasa. Хочется получить нечто не ...Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть действующий сайт интернет-магазина на старом движке: open cart 1.5.6 (https://superliga.com.ua) Необходимо перейти на более новую современную версию этого же движка, например 3 или в принципе другую платформу Перечень работ, приблизительный: 1. ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен модуль Google Merchant - генератор XML фида для Google Merchant для сайте (Opencart Version 1.5.6)Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад