tihoidar2

Ирина Бабий tihoidar2

 
52 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dev2studio
Дмитрий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Настройка отслеживания событий для Google Analytics
Java
Задачи поставлены четко и понятно. Коммуникация на 100% Оплата в полном объеме. Рекомендую!
Спасибо за работу. Очень оперативный и отзывчивый специалист.
Ответный отзыв
Roma3894
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Баннер для офиса
Отличный заказчик, буду рад поработать еще!
Качество работы дизайнера на высоте.
Ответный отзыв
kashyn
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Модуль Google Merchant - генератор XML фида для Google Merchant
Opencart
Задачи поставлены четко и понятно. Оплата вовремя и в полном объеме. Рекомендую
Работа сделана очень быстро, пожелания учтены и доработаны.
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