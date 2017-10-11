Сконвертировать файл .cdr в .png с заданными размерами

Для сайта http://chtpz-sale.ru/ необходимо сделать логотип того же размера, что и сейчас: http://chtpz-sale.ru/images/logo_grey.png.

Прикрепляю файл .cdr, возьмите горизонтальный, сконвертируйте и задайте те же размеры.

Сроки - сегодня, в предложениях - размер оплаты.