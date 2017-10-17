Я веб-дизайнер: специализируюсь на создании привлекательного, продающего дизайна для вашего веб-сайта!
Имею опыт в создании: посадочных страниц (Landing page), интернет-магазинов, коорпоративные сайты, сайты-визитки для клиентов в разных отраслях таких как образование, личные услуги, консультации, продажи товаров и т.д.
Ссылка на мое портфолио – https://www.behance.net/Coutinho_
Мой принцип работы таков – сначала обсуждаем задачу , анализируем ЦА, делаем прототипы, потом только дизайн. Благодаря этому добиваемся отличного результата.
Презентация проекта, демонстрирующий этот принцип – https://freelance.ru/Coutinho/landing-page-po-prodazhe-zelenogo-chaya-3240762.html
Буду рад сотрудничеству! Пишите:
Gmail – [email protected]
Skype – ekovalwork
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