Я веб-дизайнер: специализируюсь на создании привлекательного, продающего дизайна для вашего веб-сайта!

Имею опыт в создании: посадочных страниц (Landing page), интернет-магазинов, коорпоративные сайты, сайты-визитки для клиентов в разных отраслях таких как образование, личные услуги, консультации, продажи товаров и т.д.

Ссылка на мое портфолио – https://www.behance.net/Coutinho_

Мой принцип работы таков – сначала обсуждаем задачу , анализируем ЦА, делаем прототипы, потом только дизайн. Благодаря этому добиваемся отличного результата.

Презентация проекта, демонстрирующий этот принцип – https://freelance.ru/Coutinho/landing-page-po-prodazhe-zelenogo-chaya-3240762.html

Буду рад сотрудничеству! Пишите:

Gmail – [email protected]

Skype – ekovalwork

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