ekovalwork

Евгений Коваль ekovalwork

 
24 годаУкраина/Кременчуг
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Я веб-дизайнер: специализируюсь на создании привлекательного, продающего дизайна для вашего веб-сайта!

Имею опыт в создании: посадочных страниц (Landing page), интернет-магазинов, коорпоративные сайты, сайты-визитки для клиентов в разных отраслях таких как образование, личные услуги, консультации, продажи товаров и т.д.

Ссылка на мое портфолио – https://www.behance.net/Coutinho_

Мой принцип работы таков –  сначала обсуждаем задачу , анализируем ЦА, делаем прототипы, потом только дизайн. Благодаря этому добиваемся отличного результата.

Презентация проекта, демонстрирующий этот принцип – https://freelance.ru/Coutinho/landing-page-po-prodazhe-zelenogo-chaya-3240762.html

Буду рад сотрудничеству! Пишите:

Gmail – [email protected]

Skype – ekovalwork

Vk – https://vk.com/koval25

HTMLСайт-визитка
Отзывы заказчиков
kruti-artem
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Дизайн с версткой одной страницы
Задание выполнено с заявленными требованиями, всё чётко и в срок. Рекомендую!
Приятное сотрудничество. Четко предоставил задачу и своевременно отвечал на вопросы. Рекомендую!
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