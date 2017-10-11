Требуется редизайн мобильного биткойн кошелька. От дизайнера требуется: - Отличное знание UX/UI; - Знание английского языка; - Значительный личный опыт работы с мобильными биткойнкошельками. В предложении, пожалуйста, укажите с какого ...
Промо сайт
промо = сайт по цигуну (китайская йога). нужен дизайн
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать дизайн под партнерскую программу. Не сложнее как здесь: wapstate.ru Только вверху будет еще графическая картинка-символ проекта.Завершен8 лет назад
Дизайн уникальный!!! Всё просто - левое меню, текст в центре, шапка - контактные данные и логотип и фавиконку - нужно подключить фантазию. Ну естественно верстка должна быть адекватной и адаптированной. В целом образец что нужно предоставлю. Указываем что по ...Завершен8 лет назад
Обязанности: - создание концепций и дизайн-макетов новых сайтов; - поддержка текущих сайтов - разработка макетов отдельных страниц, создание баннеров, доработка уже созданных макетов; - разработка дизайна полиграфической продукции, элементов фирменного стиля на ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо дизайн сайта юридической фирмы. Дизайн главной страницы, страницы услуги и стат. страницы. + Адаптивный дизайн для мобильных устройств.Завершен8 лет назад
Нужно нарисовать дополнительный блок с ценами для сайта http://moroz18.ru/animator-vera/index.html жду ваши цены и предложения.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $27
Нарисовать дизайн одностраничного сайта Макет: https://yadi.sk/i/2AiSTM6M3NgLFa https://yadi.sk/i/Tyu7jk_43NgLFgЗавершен8 лет назад
Приватный проект для Татьяна Богдановская (Bogdanovskaya) Остальные предложения игнорируются.Завершен8 лет назад
Нужно нарисовать дизайн, который на картинке ниже и сделать остальные страницы (4-6 страниц в сумме). Те, кто будут просить цену выше 5000 - можете даже не писать сюда.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для сайта http://chtpz-sale.ru/ необходимо сделать логотип того же размера, что и сейчас: http://chtpz-sale.ru/images/logo_grey.png. Прикрепляю файл .cdr, возьмите горизонтальный, сконвертируйте и задайте те же размеры. Сроки - сегодня, в предложениях - размер ...Завершен8 лет назад