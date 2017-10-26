Продающий лендинг

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок184 просмотра

До пятницы (27 ноября) нужно сделать дизайн продающего лендинга и выдержать стиль сайта, на котором будет размещён лендинг.

Есть примерное понимание блоков, которые будут в лендинге и тексты для них. Изображения будет необходимо подобрать самостоятельно. К рекомендациям прислушиваюсь, мозги не делаю.

8 лет назад
kamikazanoname
Вячеслав 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$200
1 день
Михаил следовал ТЗ (весьма размытому), прислушивался к пожеланиям и сработал быстро и качественно. Однозначно, рекомендую.
Отлично сработали) Благодарю за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад