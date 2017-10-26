Продающий лендинг

До пятницы (27 ноября) нужно сделать дизайн продающего лендинга и выдержать стиль сайта, на котором будет размещён лендинг.

Есть примерное понимание блоков, которые будут в лендинге и тексты для них. Изображения будет необходимо подобрать самостоятельно. К рекомендациям прислушиваюсь, мозги не делаю.