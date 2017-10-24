Доработать дизайн беттинг портала

До пятницы (27 ноября) нужно сделать дизайн продающего лендинга и выдержать стиль сайта, на котором будет размещён лендинг. Есть примерное понимание блоков, которые будут в лендинге и тексты для них. Изображения будет необходимо подобрать самостоятельно. ...