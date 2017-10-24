Доработать дизайн беттинг портала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок219 просмотров

добрый день.

Необходимо доработать дизайн беттинг портала.

В основном изменения нужны косметические - изменить фон, цвета, лого 

Текущий дизайн PSD

8 лет назад
stenka2017
Антон 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Dobrovolskayaweb
Анастасия 
51 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Dobrovolskayaweb
Анастасия 
51 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад