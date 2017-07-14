Нужно срочно сделать адаптивную верстку лендинга - на ПН - 12.05

HTML-версткаЗавершен2 заявки235 просмотров
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Нужно срочно сделать адаптивную верстку лендинга - на ПН - 12.05

Вот макет - https://drive.google.com/file/d/0B_F43Jzi8PzFdUxaVjdRbkZCelU/view?usp=sharing

Нужно сделать адаптивную верстку для сайта(чтобы корректно отображалось на основных расширениях по Bootstrap - 1. Большой дисплей - 1200px и более(ориентироваться на 1920px)2. По умолчанию - 980px и более(ориентироваться на 1366px)3. Портретные планшеты - 768px и более4. Планшеты - 767px и менее 5. Смартфоны - 480px и менее(ориентироваться на 320px))

Dekstop версию нужно сделать максимально близко к дизайну. Все отступы, размеры и т.д. Чем ближе к дизайну - тем меньше Вам нужно будет потом вносить правок.Дизайна для моб. и планшета версий нету. 

Моб. версию нужно додумать самому.

Поэтому нужен специалист по верстке, который понимает основы дизайна и может сразу сделать хорошо моб. версию, основываясь на макете десктопа.Особенности макета - «Там внутри есть направляющие, которые показывают границы ширины макета. 

А сам дизайн сделан сразу для финальной версии на 1920 и на 1366. На 1366 просто обрезаются лишние поля по бокам. 

В общем, пусть смотрят направляющие»Если есть какие-либо вопросы - лучше сразу уточнять у дизайнера перед началом работы, чтоб потом не переделывать.

7 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alexandr13b
Александр 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$120
4 дня
Все хорошо. Спасибо за работу!
Не первый раз сотрудничаем. Все отлично. Спасибо за проект !
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