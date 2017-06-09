Нужно настроить форму amocrm

Доделать этот сайт http://vh4002.rdock.ru/ Подробное задание что сделать ниже: Главная страница: 1. 8 800 555-21-91 наверху справа, значок самого телефона другой, раньше был как трубка. см http://stt162.vsayte.myjino.ru/ 2. http://stt162.vsayte.myjino.ru/ Обратный звонок и напишите нам, как на старом сайте надо, но ...