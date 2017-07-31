Вёрстка + cms

Макет из 4 страниц, сайт каталог с корзиной и формой заявки (без билинга и т д )

нюяанс нужно сделать адаптивно (в дизайне адаптив не предоставляется)

импортировать 3000 товаров с файла сразу на сайт

от исполнителя цена и сроки

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