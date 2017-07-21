Срочно!!! адаптиваня верстка + натяжка на опенкарт(если умеете)

$400
HTML-версткаЗавершен9 заявок345 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://joxi.ru/gmvGpXFLE1EV2a

Срочно ищу человека умеющего очень быстро верстать!

половина с этих страниц готова, но надо править.

7 лет назад
Killme777
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
Randols
Игорь 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
$450
8 дней
все ок.
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Вёрстка + cms

    $200

    Макет из 4 страниц, сайт каталог с корзиной и формой заявки (без билинга и т д ) нюяанс нужно сделать адаптивно (в дизайне адаптив не предоставляется) импортировать 3000 товаров с файла сразу на сайт  от исполнителя цена и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка готового дизайна + натяжка на WordPress

    [b]Задача[/b]: Необходима качественная верстка готового дизайна + натяжка на WordPress (редизайн текущего проекта) Объем на начало сотрудничества: Главная + раздел + деталка Далее остальные страницы Сам дизайн такой - https://yadi.sk/d/GN5AQmcg3JyXvy [i]* Выложил картинки, надеюсь этого хватит, чтобы более-менее оценить ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно срочно сделать адаптивную верстку лендинга - на ПН - 12.05

    Нужно срочно сделать адаптивную верстку лендинга - на ПН - 12.05 Вот макет - https://drive.google.com/file/d/0B_F43Jzi8PzFdUxaVjdRbkZCelU/view?usp=sharing Нужно сделать адаптивную верстку для сайта(чтобы корректно отображалось на основных расширениях по Bootstrap - 1. Большой дисплей - 1200px и более(ориентироваться на 1920px)2. По ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внести правки на сайт

    $85

    Доделать этот сайт http://vh4002.rdock.ru/ Подробное задание что сделать ниже: Главная страница: 1. 8 800 555-21-91 наверху справа, значок самого телефона другой, раньше был как трубка. см http://stt162.vsayte.myjino.ru/ 2. http://stt162.vsayte.myjino.ru/  Обратный звонок и напишите нам, как на старом сайте надо, но ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать сайт

    Нужно сверстать готовый дизайн сайта . Сроки 1-2 дня  Стоимость 1500 рублей. требование :   Обязательно кроссбраузерно и скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису developers/google/. Буду рад увидеть проделанные работы .

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен программист сверстать и поставить сайт на woocommerce

    Нужен программист сверстать и поставить сайт (интернет-магазин) на woocommerce.  Нужно сделать:  Адаптивную верстку, pixel perfect (Важно чтоб сайт выглядел так же как в дизайн макете) + небольшую/простую анимацию появления блоков/элементов сайта и тд.  Архив со всеми страницами сайта ...

    WooCommerce
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вёрстка Лендинга

    $10

    Необходимо сверстать лендинг пейдж на тему "Фундамнт для строений"  Срок до 3-х дней  Стоимость 2000 руб  Обязательно кроссбраузерно  Прикрепляйте примеры работ в отписке на проект  Подробности с кандидатами

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка одной страницы

    Необходимо сверстать в html одну страничку. Она во вложении. Кроссбраузерность ie 8+. Должна проходить валидацию. В наличии psd исходник с раздельными слоями.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад