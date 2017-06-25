Верстка Лендинга

HTML-версткаЗавершен13 заявок305 просмотров
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ТЗ

 

1.

Описание перехода фотографий.

По умолчанию активный Tesli ИБП. (лого во вложении)

При клике или наведении на производителя меняются фотографии и отображаются серии.

Когда у производителя один вид, то активируется одна фотография. На месте второй ничего не затемняется, а остается белый фон. 

 

2.

Верхняя картинка - в архиве фото цодов для примера,она должна быть такого формата

 

3.

Формы я приложила для звонка и запроса

 

4.

форма о коммерческом предложении, кнопка "отправить файл" к ней подкреплена почта из контактов. Поля имя,телефон и почта обязательны

 

5.

Фото для раздела проекты мы скинем попозже

7 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
uvarovfrontend
Юрий 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$100
4 дня
Все как всегда на вышем уровне рекомендую!
Спасибо за очередной проект!
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