Верстка Лендинга

1.Необходимо, чтобы человек, который находится на определенной странице сайта/поддомена, при выборе города, попадал на ту же страницу в другом городе/поддомене. с главной страницей проблем нет. внутренние страницы: Выбор города ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ
1.
Описание перехода фотографий.
По умолчанию активный Tesli ИБП. (лого во вложении)
При клике или наведении на производителя меняются фотографии и отображаются серии.
Когда у производителя один вид, то активируется одна фотография. На месте второй ничего не затемняется, а остается белый фон.
2.
Верхняя картинка - в архиве фото цодов для примера,она должна быть такого формата
3.
Формы я приложила для звонка и запроса
4.
форма о коммерческом предложении, кнопка "отправить файл" к ней подкреплена почта из контактов. Поля имя,телефон и почта обязательны
5.
Фото для раздела проекты мы скинем попозже
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