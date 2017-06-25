Верстка Лендинга

ТЗ

1.

Описание перехода фотографий.

По умолчанию активный Tesli ИБП. (лого во вложении)

При клике или наведении на производителя меняются фотографии и отображаются серии.

Когда у производителя один вид, то активируется одна фотография. На месте второй ничего не затемняется, а остается белый фон.

2.

Верхняя картинка - в архиве фото цодов для примера,она должна быть такого формата

3.

Формы я приложила для звонка и запроса

4.

форма о коммерческом предложении, кнопка "отправить файл" к ней подкреплена почта из контактов. Поля имя,телефон и почта обязательны

5.

Фото для раздела проекты мы скинем попозже