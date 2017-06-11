Переверстать сайт и одень на joomla3

всем привет, необходимо переверстать сайт: goo.gl/u8flkT - во основном косяки на телефонах и планшетах.

нужно чтобы все баннеры - умещали весь текст который сейчас на них есть

все блоки на главной были по середине и нормально отображались

меню было стандартного вида а не такое как сейчас (например таким: http://htmlbook.ru/blog/menyayushcheesya-gamburger-menyu-na-css)

Стоимость и сроки?