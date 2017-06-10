Вёрстка EMAIL письма по готовому макету

ТЗ 1. Описание перехода фотографий. По умолчанию активный Tesli ИБП. (лого во вложении) При клике или наведении на производителя меняются фотографии и отображаются серии. Когда у производителя один вид, то активируется одна фотография. На месте второй ничего не затемняется, а ...