Вёрстка EMAIL письма по готовому макету

HTML-версткаЗавершен5 заявок165 просмотров
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Нужно сверстать письмо ,макет вышлю исполнителю.Пишите цены и сроки.

7 лет назад
dimasur35
36 летРумыния
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Sergan4368
Сергей 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$8
1 день
Работа сделана качественно и быстро,приятный в общении человек,постоянно был на связи,будем продолжать сотрудничество,рекомендую.
хороший заказчик,оплата вовремя,был рад сотрудничеству,рекомендую
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