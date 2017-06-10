Сверстать длинный landing

Нужна качественная верстка 7 страниц (хедер и футер одинаковый), без js-скриптов, кроссбраузерная (в том числе IE6). Подробно задание описано в файле ТЗ.docs.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать landing.
Сроки – 7 суток.
Стоимость – 2000 российских руб.
Обязательно кроссбраузерно!
Скорость загрузки не менее 70 по сервису:
http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Пожалуйста, прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.
Все подробности обсудим с кандидатами.
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