Сверстать длинный landing

всем привет, необходимо переверстать сайт: [url=https://goo.gl/u8flkT]goo.gl/u8flkT[/url] - во основном косяки на телефонах и планшетах. нужно чтобы все баннеры - умещали весь текст который сейчас на них есть все блоки на главной были по середине и нормально отображались меню было стандартного ...