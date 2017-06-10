Сверстать длинный landing

$35
HTML-версткаЗакрыт27 заявок340 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сверстать landing.   

Сроки – 7 суток.  

Стоимость – 2000 российских руб.   

Обязательно кроссбраузерно!   

Скорость загрузки не менее 70 по сервису:   

http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Пожалуйста, прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.   

Все подробности обсудим с кандидатами.

7 лет назад
dhoudrimm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка (без js-скриптов)

    Нужна качественная верстка 7 страниц (хедер и футер одинаковый), без js-скриптов, кроссбраузерная (в том числе IE6). Подробно задание описано в файле ТЗ.docs.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Адаптивно сверстать лендинг

    [b]Требуется:[/b] 1. Сверстать адаптивно лендинг в соответствии с макетом (на десктопе соответствие 100%) 2. Настроить отправку форм и подключить отправку данных из форм в amocrm 3. Установить на формы идентификаторы для создания целей в яндекс метрике. Цель - ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Правка верстки темы Wordpress

    Требуется внести правки в тему WordPress, а именно: 1. Убрать меню с главной страницы, вместо него добавить 2 кнопки перехода в центре экрана (responsive); 2. Переверстать страницу shop Woocommerce (не встает в тему) - убрать сайдбар и ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка

    Нужно сверстать одну страницу с несколькими шагами на готовом дизайне. Требования: - Адаптивность - Работоспособность для дальнейшего применения верстки - Учитывать текущий стиль верстки - Использование Bootstrap v3.3.7 Дизайн в .psd ﻿действующий сайт [url=https://yadi.sk/i/sS9KIXLZ3JwiWX]https://yadi.sk/i/sS9KIXLZ3JwiWX ﻿[/url]новые макеты [url=https://yadi.sk/d/8QDG_fV73Jwiic]https://yadi.sk/d/8QDG_fV73Jwiic[/url]

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершеннет даты

  • Верстка + программинг интерфейса чата (html + js/фреймворк)

    Добрый день!   У нас есть готовая серверная часть для чата.    Нужно сверстать и сделать все динамические элементы интерфейса + связать с серверной частью. Прототип дизайна интерфейса – есть.   Пишите ваши предложения и цены

    HTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переверстать сайт и одень на joomla3

    всем привет, необходимо переверстать сайт: [url=https://goo.gl/u8flkT]goo.gl/u8flkT[/url] - во основном косяки на телефонах и планшетах. нужно чтобы все баннеры - умещали весь текст который сейчас на них есть все блоки на главной были по середине и нормально отображались меню было стандартного ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка Лендинга

    ТЗ   1. Описание перехода фотографий. По умолчанию активный Tesli ИБП. (лого во вложении) При клике или наведении на производителя меняются фотографии и отображаются серии. Когда у производителя один вид, то активируется одна фотография. На месте второй ничего не затемняется, а ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Переход на идентичную страницу при выборе региона

    1.Необходимо, чтобы человек, который находится на определенной странице сайта/поддомена, при выборе города, попадал на ту же страницу в другом городе/поддомене. с главной страницей проблем нет. внутренние страницы: Выбор города ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад