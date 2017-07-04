Адаптивно сверстать лендинг

Требуется:

1. Сверстать адаптивно лендинг в соответствии с макетом (на десктопе соответствие 100%)

2. Настроить отправку форм и подключить отправку данных из форм в amocrm

3. Установить на формы идентификаторы для создания целей в яндекс метрике. Цель - успешное оформление заявки (thank you page)

4. Анимировать лендинг, крупицы соли на первом экране сделать параллаксом, закрепить фоны там, где они есть. Кнопки и другой контент должны быть отзывчивы. Листок с ручкой в форме "закажите расчет" должны быть анимированы.

5. Прикрепить к сайту textolite для упрощения редактирования контента на сайте.

6. Данные для калькулятора расчета скину позже. А в идеале - вставлю сам.