Адаптивно сверстать лендинг

HTML-версткаЗавершен14 заявок407 просмотров
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Требуется:

1. Сверстать адаптивно лендинг в соответствии с макетом (на десктопе соответствие 100%)

2. Настроить отправку форм и подключить отправку данных из форм в amocrm

3. Установить на формы идентификаторы для создания целей в яндекс метрике. Цель - успешное оформление заявки (thank you page)

4. Анимировать лендинг, крупицы соли на первом экране сделать параллаксом, закрепить фоны там, где они есть. Кнопки и другой контент должны быть отзывчивы. Листок с ручкой в форме "закажите расчет" должны быть анимированы.

5. Прикрепить к сайту textolite для упрощения редактирования контента на сайте.

6. Данные для калькулятора расчета скину позже. А в идеале - вставлю сам.

7 лет назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
turv
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$100
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все хорошо, четкое ТЗ, оплата в срок. Кирилл, всегда на связи. Большое спасибо! Рекомендую!
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