Адаптивная верстка

HTML-версткаЗавершен6 заявок290 просмотров
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Нужно сверстать одну страницу с несколькими шагами на готовом дизайне.

Требования:

- Адаптивность

- Работоспособность для дальнейшего применения верстки

- Учитывать текущий стиль верстки

- Использование Bootstrap v3.3.7

Дизайн в .psd

﻿действующий сайт https://yadi.sk/i/sS9KIXLZ3JwiWX

﻿новые макеты https://yadi.sk/d/8QDG_fV73Jwiic

7 лет назад
sim812
Ламов 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
salamandra10
Владимир 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$20
4 дня
всем рекомендую Хороший специалист
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