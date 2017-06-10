Доработки сайта на CMS 1С-Битрикс: Определение страны и редирект

HTML-версткаЗакрыт2 заявки152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно: на сайте http://ciab.expert/установить модуль (решение, доработку), желательно без изменения шаблона, который бы определял страну посетителя и редиректил на определенную страницу.Сценарий использования:

и так далее (нужна возможность самостоятельно добавлять настройки).Все сайты сделаны по технологии многосайтовости 1С-Битрикс. Шаблон куплен тут: https://aspro.ru/marketplace/solutions/aspro.scorp/ (не модифицирован)

При этом на каждом сайте, нужно где то в шапке предусмотреть ручной переход кликами по картинкам из флагов соответствующих стран.

Смотрел в Маркетплейсе, есть несколько подходящих решений, но нужна консультация специалиста и решение задачи.

ВАЖНО!!

Специалист нужен ТОЛЬКО из Украины или тот, у кого есть возможность принимать оплату в гривнах.

Если сработаемся, будут еще задачи.

7 лет назад
VSydorenko
Владимир 
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Адаптивная верстка Landing Page с нуля из PSD макета

    $36

    Здравствуйте, Уважаемые верстальщики и программисты. Нужно сверстать  Landing Page с нуля из PSD макета. Техническое задание и макеты: [url=https://cloud.mail.ru/public/2ALz/KSEewX5gd]https://cloud.mail.ru/public/2ALz/KSEewX5gd[/url] Бюджет: 2000 руб. Сроки: 3 дня. Жду Вших откликов. Спасибо!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать длинный landing

    $35

    Необходимо сверстать landing.    Сроки – [b]7 суток.  [/b] Стоимость – [b]2000 российских руб.   [/b] Обязательно кроссбраузерно!    Скорость загрузки не менее 70 по сервису:    http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Пожалуйста, прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.    Все подробности обсудим с кандидатами.

    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка (без js-скриптов)

    Нужна качественная верстка 7 страниц (хедер и футер одинаковый), без js-скриптов, кроссбраузерная (в том числе IE6). Подробно задание описано в файле ТЗ.docs.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Адаптивно сверстать лендинг

    [b]Требуется:[/b] 1. Сверстать адаптивно лендинг в соответствии с макетом (на десктопе соответствие 100%) 2. Настроить отправку форм и подключить отправку данных из форм в amocrm 3. Установить на формы идентификаторы для создания целей в яндекс метрике. Цель - ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Правка верстки темы Wordpress

    Требуется внести правки в тему WordPress, а именно: 1. Убрать меню с главной страницы, вместо него добавить 2 кнопки перехода в центре экрана (responsive); 2. Переверстать страницу shop Woocommerce (не встает в тему) - убрать сайдбар и ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка

    Нужно сверстать одну страницу с несколькими шагами на готовом дизайне. Требования: - Адаптивность - Работоспособность для дальнейшего применения верстки - Учитывать текущий стиль верстки - Использование Bootstrap v3.3.7 Дизайн в .psd ﻿действующий сайт [url=https://yadi.sk/i/sS9KIXLZ3JwiWX]https://yadi.sk/i/sS9KIXLZ3JwiWX ﻿[/url]новые макеты [url=https://yadi.sk/d/8QDG_fV73Jwiic]https://yadi.sk/d/8QDG_fV73Jwiic[/url]

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершеннет даты

  • Верстка + программинг интерфейса чата (html + js/фреймворк)

    Добрый день!   У нас есть готовая серверная часть для чата.    Нужно сверстать и сделать все динамические элементы интерфейса + связать с серверной частью. Прототип дизайна интерфейса – есть.   Пишите ваши предложения и цены

    HTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переверстать сайт и одень на joomla3

    всем привет, необходимо переверстать сайт: [url=https://goo.gl/u8flkT]goo.gl/u8flkT[/url] - во основном косяки на телефонах и планшетах. нужно чтобы все баннеры - умещали весь текст который сейчас на них есть все блоки на главной были по середине и нормально отображались меню было стандартного ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад