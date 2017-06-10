Доработки сайта на CMS 1С-Битрикс: Определение страны и редирект

Нужно: на сайте http://ciab.expert/установить модуль (решение, доработку), желательно без изменения шаблона, который бы определял страну посетителя и редиректил на определенную страницу.Сценарий использования:

сайт http://ciab.expert/ для всех стран (будет на английском языке)

сайт http://ciab.expert/ua/ для посетителей с Украины

сайт http://ciab.expert/ru/ для посетителей с России

и так далее (нужна возможность самостоятельно добавлять настройки).Все сайты сделаны по технологии многосайтовости 1С-Битрикс. Шаблон куплен тут: https://aspro.ru/marketplace/solutions/aspro.scorp/ (не модифицирован)

При этом на каждом сайте, нужно где то в шапке предусмотреть ручной переход кликами по картинкам из флагов соответствующих стран.

Смотрел в Маркетплейсе, есть несколько подходящих решений, но нужна консультация специалиста и решение задачи.

ВАЖНО!!

Специалист нужен ТОЛЬКО из Украины или тот, у кого есть возможность принимать оплату в гривнах.

Если сработаемся, будут еще задачи.