Здравствуйте, Уважаемые верстальщики и программисты. Нужно сверстать Landing Page с нуля из PSD макета. Техническое задание и макеты: [url=https://cloud.mail.ru/public/2ALz/KSEewX5gd]https://cloud.mail.ru/public/2ALz/KSEewX5gd[/url] Бюджет: 2000 руб. Сроки: 3 дня. Жду Вших откликов. Спасибо!
Доработки сайта на CMS 1С-Битрикс: Определение страны и редирект
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно: на сайте http://ciab.expert/установить модуль (решение, доработку), желательно без изменения шаблона, который бы определял страну посетителя и редиректил на определенную страницу.Сценарий использования:
- сайт http://ciab.expert/ для всех стран (будет на английском языке)
- сайт http://ciab.expert/ua/ для посетителей с Украины
- сайт http://ciab.expert/ru/ для посетителей с России
При этом на каждом сайте, нужно где то в шапке предусмотреть ручной переход кликами по картинкам из флагов соответствующих стран.
Смотрел в Маркетплейсе, есть несколько подходящих решений, но нужна консультация специалиста и решение задачи.
ВАЖНО!!
Специалист нужен ТОЛЬКО из Украины или тот, у кого есть возможность принимать оплату в гривнах.
Если сработаемся, будут еще задачи.
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